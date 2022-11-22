В правительстве ФРГ рассказали, как лично общаются Путин и Шольц Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: в личном общении Шольц обращается к Путину на «вы»

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

При личном общении канцлер ФРГ Олаф Шольц обращается к президенту России Владимиру Путину на «вы». Об этом журналистам рассказал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хеберштрайт. Его слова приводит РИА Новости. Также представитель кабмина пояснил, для чего однажды Шольц использовал обращение на «ты».

Федеральный канцлер с российским президентом не на «ты», а на «вы», — пояснил Хеберштрайт.

Он также отметил, что обращение на «ты» при призыве Шольца к Путину вывести войска из Украины, было «риторической фигурой», чтобы «призвать его к этому». Представитель кабмина подчеркнул, что это было требованием, которое канцлер повторял на протяжении «последних недель и месяцев».

Также журналисты поинтересовались, отчего Шольц, говоря о российском президенте в последнее время. использует только его фамилию, но не упоминает его государственный статус.

Если вы это заметили, я не хочу вас переубеждать. Однако я бы не стал выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства, — отметил Хеберштрайт.

Ранее Шольц заявил в интервью Die Welt, что Германии неважно, чья ракета упала в Польше, в любом случае в инциденте виновата Россия, поскольку она начала спецоперацию на Украине. Глава государства добавил, что произошедшее необходимо внимательно расследовать.