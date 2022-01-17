В правительстве ФРГ произошёл раскол из-за проекта «Северный поток — 2»

В правительстве Германии выявились разногласия внутри правящей «светофорной коалиции», когда в очередной раз поднялся вопрос о запуске трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает здание Financial Times, поясняющее, что мнения «Зелёных» и социал-демократов по газопроводу в корне различаются. Также было выдвинуто мнение, что с началом работы трубопровода европейские страны станут значительно сильнее зависеть от российского газа.

Согласно материалу издания, немецкая партия «Союз 90/Зелёные» не стали поддерживать начало работы газопровода, объясняя свой отказ возможным ростом зависимости страна Европы от российского голубого топлива.

Однако проект поддержали приверженцы Социал-демократической партии (СДПГ), которые выступали за хорошие отношения с Москвой с конца 1990-х, когда во главе страны находился Герхард Шрёдер. При этом действующий канцлер Германии Олаф Шольц не стал поддерживать санкции против «Северного потока — 2».

Анналена Бербок, занимающая должность главы МИД Германии, заявила во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 17 января, что для полного одобрения проекта «Северный поток — 2» германским регулятором, трубопровод должен соответствовать европейскому праву. Она уточнила, что в коалиционном соглашении есть положение, гласящее, что для энергопроектов в Германии действует европейское право, что касается и российского проекта СП-2.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что главе МИД Германии Анналене Бербок нужно было выбрать для знакомства с Россией дружеские пути, а не пытаться давить или шантажировать. Поводом послужили высказывания немецкого министра о том, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен в связи с тем, что проект только частично соответствует европейскому праву, а его реализация якобы несёт геостратегическую нагрузку.

Ранее стало известно, что США, наряду с европейскими странами отказались от идеи отключения российских банков об межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Вместо этого будут рассматриваться другие целевые экономические санкции, которые затронут крупнейшие российские банки, если Россия вторгнется на Украину.