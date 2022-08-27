В Праге загорелся Центральный военный госпиталь В Праге загорелось здание Центрального военного госпиталя, все пациенты эвакуированы

Фото: shutterstock.com

27 августа в Праге загорелось здание Центрального военного госпиталя, являющегося одним из ведущих и крупнейших медицинских учреждений Чехии, передает РИА Новости со ссылкой на представителя управления пожарной охраны Мартина Кавки. По его словам, все пациенты и сотрудники учреждения были своевременно эвакуированы.

Пламя вспыхнуло на чердаке здания.

Пожарные работают над тушением огня под крышей павильона А5, в котором расположено отделение неврологии, включая палаты для больных. Персонал и больные были своевременно из здания эвакуированы, пострадавших нет, — рассказал представитель пожарной охраны.

В Центральном военном госпитале проходили лечение все президенты республики постсоциалистического периода — Вацлав Гавел, Вацлав Клаус, а также Милош Земан.

Ранее в Великобритании взорвался двухэтажный жилой дом в Бирмингеме в графстве Уэст-Мидлендс. По словам очевидцев, двухэтажный кирпичный дом наполовину разрушен, там начался пожар. Кроме того, были выбиты окна в некоторых соседних домах.

Местные жители отметили, что звук взрыва был слышен за несколько километров от места происшествия. Причина взрыва устанавливается.