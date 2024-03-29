В Праге врачи перепутали пациенток и сделали аборт не той женщине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пражские врачи случайно спровоцировали выкидыш у беременной пациентки, которая пришла на обычный осмотр, сообщает Brno Daily. Как пишет издание, медики перепутали ее с женщиной, которой было показано выскабливание полости матки. После процедуры беременная пациентка потеряла ребенка.

Инцидент произошел в университетской больнице Буловка. Обе женщины были иностранками, что стало одним из факторов недопонимания. В Минздраве Чехии случившееся назвали «непростительной ошибкой человеческого фактора». Ведомство принесло извинения семье пострадавшей, им обещали выплатить компенсацию.

В свою очередь больница отстранила врачей, причастных к случившемуся. В клинике не исключили, что после расследования против некоторых медиков будут выдвинуты персональные обвинения.

Ранее в Великобритании девочка лишилась рук и ног из-за врачебной ошибки. Неверно назначенное лечение привело к развитию сепсиса и ампутации.

Ребенка доставили в больницу в графстве Суррей с признаками менингита и сепсиса. Девочка жаловалась на высокую температуру, боль в ногах, сонливость и тошноту. Врачи дали ей парацетамол и отправили домой. Однако несколько часов спустя родители вновь привезли девочку в больницу с сыпью и лихорадкой. В этот раз у ребенка был диагностирован менингококковый сепсис.