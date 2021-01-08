В Праге проходит митинг протеста против коронавирусных ограничений

https://static.news.ru/photo/8345767e-5352-11eb-9cd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Митинг протеста против введённых властями Чехии жёстких ограничений из-за коронавируса проходит на главной площади Праги. В нём участвуют более пяти тысяч человек, главным образом, предприниматели, чей бизнес был временно приостановлен на фоне ухудшения эпидситуации в стране.

Введённые правительством ограничения носят бессмысленный и хаотичный характер. Они подрывают свободу граждан и бизнес многих из нас. Власти нас обманывают, — цитирует ТАСС представителя объединения чешских фитнес-центров и коммерческих танцевальных классов Павла Мацека.

В своих выступлениях другие ораторы также обвиняли кабмин и требовали немедленно отменить меры, введённые в связи с распространением коронавируса. В толпе провозглашались лозунги: «Позор властям!», «Откройте Чехию!», «Стоп ковид-тирании!», «Отменить коронавирусный террор!».

В целом акция проходит без существенных инцидентов, её контролируют сотрудники полиции.

Население Чехии составляет 10,71 млн человек, из них 831 165 были инфицированы коронавирусом. За период пандемии от инфекции скончались 13 115 жителей этой страны.

В Чехии с 5 октября действует режим ЧС. В республике сохраняется масочный режим, действуют жёсткие социальные ограничения, включая запрет на ночной выход из дома без особой необходимости. На нарушителей накладывают штрафы, максимальная сумма для граждан составляет 50 тысяч крон (€1900), для юрлиц — 3 млн крон (около €115 тысяч).

Как писал NEWS.ru, лондонская полиция задержала 12 человек за участие в митинге за нарушение карантинных ограничений. Около 20 человек попытались провести акцию протеста против карантина. Всех задержанных доставили в местный полицейский участок. Им грозит штраф не менее 200 фунтов стерлингов за нарушение карантина. Организатору акции, если он будет установлен, грозит штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов.

Карантинные меры в Британии из-за распространения коронавируса включают в том числе и запрет на встречи более двух людей, проживающих в разных домовладениях, на свежем воздухе, а также групповые прогулки и коллективные занятия спортом.