В Праге перестанут принимать беженцев с Украины

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Праги объявили о закрытии центра помощи украинским беженцам на неопределенный срок. В качестве причины мэр города Зденек Гржиб назвал перенаселенность, передает Ceske Noviny.

Уточняется, что всего с начала спецоперации на Украине региональный центр помощи принял более 98 тысяч беженцев, из которых почти 10 тысяч получили жилье, а остальным была предоставлена возможность проживания в палаточном лагере.

По мнению Гржиба, новых беженцев следует расселять на других территориях Чехии, поскольку инфраструктура столицы уже не справляется с наплывом.

Я хотел бы, чтобы ситуация действительно начала разрешаться, к чему я призываю с марта. Это означает создание механизма переселения, основанного на мотивации беженцев, при условии, что государство оказывает им помощь и что она будет оказываться там, где есть возможности, а не там, где их нет, — заявил мэр.

Он рассказал, что 15 июня станет последним днем, когда Прага сможет принять беженцев. Однако он отметил, что если ситуация нормализуется, он вновь откроет центр помощи.

Если ситуация с распределением беженцев изменится, мы готовы открыть Региональный центр помощи. Но мы не можем принимать людей там, где не можем о них позаботиться, — подчеркнул Гржиб.

Ранее стало известно, что беженцы, прибывшие в Россию из Донецкой и Луганских народных республик, а также с Украины, получили выплаты на общую сумму более 4 млрд рублей. Средства получили более 300 тысяч человек.