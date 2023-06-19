В Праге переименуют улицу советского маршала Конева Ct24: городской совет Праги решил переименовать улицу советского маршала Ивана Конева

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Прага

Городские власти Праги проголосовали за переименование улицы, которая ранее носила имя советского маршала Ивана Конева, сообщил телеканал Ct24. С 1 октября улица будет называться в честь Карела Гартига, занимавшего пост первого руководителя поселения Жижков в конце XIX века.

Свое пока еще действующее название улица получила в 1947 году в память о роли Конева в освобождении Праги в ходе Второй мировой войны, где он командовал советской операцией. Кроме того, советский маршал также принимал участие в подавлении венгерского восстания в 1956 году.

Ранее сообщалось, что польская Комиссия по стандартизации географических названий рекомендовала переименовать Калининград в Крулевец, а Калининградскую область — в Крулевецкую. Авторы инициативы объяснили это текущей геополитической ситуацией. Власти Польши ее одобрили.

Ранее Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть Калининград польским топонимом «Крулевец», а Калининградскую область — Крулевецкой. В комиссии считают, что нынешнее название искусственное и не связано с городом. Власти Калининградской области призвали Польшу придерживаться официального названия города.