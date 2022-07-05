В посольстве Великобритании ответили на появление площади ЛНР в Москве Посольство Британии в России заверило, что позиция Лондона по СВО не изменится из-за появления площади ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство Великобритании в Москве

↵Сотрудники посольства Великобритании в Москве отреагировали на появление площади ЛНР. В разговоре с «Осторожно, новости» дипломаты подчеркнули, что переименование площади у здания британского посольства не изменит позицию Лондона по проведению спецоперации РФ на Украине. При этом представители дипмиссии не стали отвечать на вопрос, удалят ли они с сайта бывший адрес посольства.

Правительство Великобритании, как и все международное сообщество, не признает так называемые Луганскую и Донецкую народные республики. Переименование улиц в России никак не повлияет на позицию правительства Великобритании, — сказано в сообщении.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании территории около посольства Великобритании в столице в площадь Луганской Народной Республики. Решение о месторасположении площади ЛНР принимали пользователи портала «Активный гражданин». 109 603 человека проголосовали за различные варианты, в числе которых были Смоленская набережная, территория между посольствами Литвы и Бельгии и безымянный объект вдоль улицы Академика Пилюгина вблизи консульства Германии.

Ранее в Москве появилась площадь ДНР. Она расположилась возле посольства США, после чего дипломатическое ведомство получило новый адрес и скрыло его со своего сайта.