В посольстве Франции призвали РФ осудить угрозы в адрес страны

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В посольстве Франции в России заявили о глубокой обеспокоенности угрозами, которые поступают в адрес республики и её жителей, и призвали российские власти выступить с их официальным осуждением. Об этом говорится в сообщении дипломатической миссии.

Мы уже проинформировали российские власти о возросшей террористической угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств в России, — приводит РИА Новости выдержку из письма посольства.

Как писал NEWS.ru, муфтий Чеченской республики Салах Межиев заявил, что французы у чеченцев могут возникнуть вопросы к гражданам Франции на тему того, как они относятся к высказываниям Макрона. До этого он также назвал президента Франции «террористом № 1 в мире», а также «врагом всех мусульман».

У посольства Франции 29 октября в Москве прошёл митинг против публикаций карикатур на пророка Мухаммеда. У здания дипмиссии собрались два десятка человек. Они выкрикивали «Нет!», а также искажённое имя президента Франции: «Макарон».