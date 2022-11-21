В Португалии объяснили, почему Украину не примут в Евросоюз Премьер Португалии Кошта: Украину не примут в ЕС из-за невозможности оправдать ожидания

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Антониу Кошта

ЕС не в силах оправдать те ожидания, которые он создает, а потому Украина и другие страны навряд ли смогут вступить в союз, заявил в эфире телеканала CNN Portugal премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Он отметил, что организация долгое время порождала надежду для стран, желающих оказаться в ней, и выдвигала четкие критерии, однако на сегодняшний день самому Евросоюзу предложить нечего.

Этот кризис выдвинул на первый план вопрос расширения ЕС, и особенно драматично этот вопрос стоит в отношении Украины, а также в отношении многочисленных обещаний, которые на протяжении многих лет давал Евросоюз, тем самым порождая надежду. <...> В условиях существующего институционального и бюджетного устройства, ЕС не в состоянии оправдать ожидания, которые создает, — считает Кошта.

Также он заявил, что «у протекционистской Европы будет меньше союзников» именно в тот момент, когда она больше всего в этом нуждается.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев намерен уже к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз. Украина является не рядовым кандидатом на вступление в европейское сообщество, отметила она. По ее словам, Украина «делает свою домашнюю работу» и уже провела большое число реформ. Однако еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели заявил, что не все реформы проводятся быстро. По его словам, подготовка к вступлению в ЕС, скорее всего, займет более года или двух.