В Португалии не поддержали идею ЕС об обязательной экономии электричества В Португалии не согласились с идеей ЕС об обязательной экономии электричества

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Лиссабон, Португалия

Министр по вопросам окружающей среды и климата Португалии Дуарте Кордейру заявил, что Евросоюз не должен обязывать государства сокращать потребление электричества. Подобное решение может приниматься каждой страной самостоятельно, отметил он в эфире телеканала CNN Portugal.

Что касается мер по сокращению потребления электричества [которые Брюссель предлагает сделать обязательными], учитывая, что их польза пока не очевидна, мы призываем придать им статус добровольных и позволить странам самостоятельно вводить их в исполнение, — подчеркнул чиновник.

Еврокомиссия 9 сентября озвучила предложение министрам энергетики стран ЕС. От членов Союза потребовали уменьшить расход электричества в общей сложности на 10% по сравнению со среднемесячным показателем за последние пять лет и еще на 5% сверх этого в пиковые часы.

Ранее стало известно, что министры энергетики ЕС не смогли договориться об установлении потолка цен на российский газ. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Сама Симсон готова представить пять предложений по урегулированию энергетического кризиса. В том числе ЕС планирует обсудить с Алжиром вопрос поставок газа.