В порт Украины зашло первое иностранное судно с момента начала СВО В украинский порт Черноморск зашло первое иностранное судно с момента начала СВО

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Погрузка зерна на корабль

Сухогруз FULMAR S под флагом Барбадоса прибыл в украинский порт Черноморск, сообщает министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, это первое иностранное судно, появившееся в украинском порту с момента начала военной операции.

Сегодня впервые с начала полномасштабного вторжения прибыло судно под флагом Барбадоса под FULMAR S. Уже можем констатировать, что благодаря усилиям президента Украины, ВСУ, Мининфраструктуры и наших партнеров — ООН и Турции — «зерновой коридор» отработал выход и въезд в украинский порт, — написал он.

Кубраков заявил, что цель Украины — экспортировать более трех млн тонн сельхозпродукции в месяц. В связи с этим он отметил, что в течение недели заработает и присоединится к «зерновой инициативе» украинский морской порт Южный.

Утром 5 августа Минобороны Турции сообщало об отправке трех сухогрузов с зерном из украинских портов. Судна Navistar, Rojen и Polarnet взялись за перевозку 58 тысяч тонн кукурузы, а за транспортировкой зерна продолжает следить команда Объединенного координационного центра.

2 августа первый сухогруз с украинским зерном Razoni прибыл в Стамбул. Судно покинуло порт Одессы под флагом Сьерра-Леоне утром 1 августа. На борту также находилась кукуруза.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.