В Помпеях обнаружили древние фрески с Еленой Троянской и Аполлоном

Фото: Pompeii Press Office Handout/Keystone Press Agency/Global Look Press

При раскопках в Помпеях археологи обнаружили древние фрески с изображениями Елены Троянской и Аполлона, пишет MIR24.TV. По данным ученых, находка стала одним из самых впечатляющих открытий за всю историю раскопок на юге Италии.

Пиршественный зал с фресками мифических персонажей нашли в бывшем частном доме на самой протяженной улице старых Помпеев — Виа ди Нола. Археологи отметили, что обстановка в помещении была изысканной, а зал служил для проведения различных праздничных мероприятий.

На одной фреске запечатлена Елена Троянская, которая впервые встречает Александра (Париса). По легенде, из-за побега этой пары началась Троянская война. На другой фреске изображен Аполлон, греческий бог, который пытается расположить к себе жрицу Кассандру. Исследователи уточнили, что эти фрески интересовали гостей и служили темой для обсуждения.

Люди собирались поужинать после захода солнца; мерцающий свет ламп создавал впечатление, что изображения движутся, особенно после нескольких бокалов хорошего кампанского вина, — добавил директор Археологического парка Помпеи Габриэль Зухтригель.

Ранее археолог Крис Уэйкфилд из Кембриджского университета рассказал, что в Великобритании при раскопках на месте деревни бронзового века, известной как ферма Маст, обнаружили деревянную ложку в миске с недоеденной кашей. По его словам, древнее поселение в Восточной Англии сгорело 2850 лет назад, именно столько может составлять возраст находки.