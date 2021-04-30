В поместье британской королевской семьи проникли злоумышленники

https://static.news.ru/photo/851546aa-aaf0-11eb-8d39-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

Два человека проникли в поместье королевской семьи Великобритании. 31-летнего мужчину и 29-летнюю женщину задержали на территории Большого Виндзорского парка в Беркшире.

Инцидент произошёл 25 апреля, сообщил «МК». Полицейские успели схватить злоумышленников. Оказалось, что пара просто перелезла через забор и попала на территорию парка. Об их мотивах не сообщается.

Совершенно неприемлемо и делает королеву уязвимой. Это очень беспокоит, и действительно нужно что-то изменить, — прокомментировал ЧП офицер личной охраны принцессы Дианы Кен Уорф.

Сейчас в их отношении заведено дело, но злоумышленников отпустили из-под стражи под залог. Проводится расследование.

Ранее NEWS.ru писал, что смерть королевы Елизаветы II станет крахом для монархии в стране, считают эксперты. Дальше страну ждёт общественное обсуждение, в которое, скорее всего, придётся включиться парламенту страны. В первую очередь ожесточённые дебаты ждут Великобританию из-за ситуации с принцем Гарри и его женой Меган Маркл, которые втянули королевскую семью в конфликт.