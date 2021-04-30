16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

В поместье британской королевской семьи проникли злоумышленники

05:51, 02 мая 2021
Фото: Pool/Global Look Press

Два человека проникли в поместье королевской семьи Великобритании. 31-летнего мужчину и 29-летнюю женщину задержали на территории Большого Виндзорского парка в Беркшире.

Инцидент произошёл 25 апреля, сообщил «МК». Полицейские успели схватить злоумышленников. Оказалось, что пара просто перелезла через забор и попала на территорию парка. Об их мотивах не сообщается.

Совершенно неприемлемо и делает королеву уязвимой. Это очень беспокоит, и действительно нужно что-то изменить, — прокомментировал ЧП офицер личной охраны принцессы Дианы Кен Уорф.

Сейчас в их отношении заведено дело, но злоумышленников отпустили из-под стражи под залог. Проводится расследование.

Ранее NEWS.ru писал, что смерть королевы Елизаветы II станет крахом для монархии в стране, считают эксперты. Дальше страну ждёт общественное обсуждение, в которое, скорее всего, придётся включиться парламенту страны. В первую очередь ожесточённые дебаты ждут Великобританию из-за ситуации с принцем Гарри и его женой Меган Маркл, которые втянули королевскую семью в конфликт.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео