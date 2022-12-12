«В пользу НАТО»: военный аналитик спрогнозировал провал Сербии в Косово Военный аналитик Сивков спрогнозировал провал Сербии в Косово в случае открытого столкновения с НАТО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вооруженные силы Сербии ни в каком виде не смогут противостоять войскам Косово и НАТО, если ситуация в регионе обернется открытым конфликтом, такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил военный и политический аналитик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По его словам, Белград имеет ослабленную после событий 1999 года армию с сильно сокращенным штатом.

Серьезного противостояния ЕС и НАТО с сербской стороной не будет, и ждать его не стоит. В то же время нам стоит ждать небольшой локальный конфликт на уровне полицейских столкновений, которые, без всяких сомнений, закончатся в пользу НАТО и их пособников, — заявил Сивков.

Эксперт подчеркнул, что Сербия стремится войти в Евросоюз и значительно зависит от него в экономическом плане, поэтому открытое противостояние выглядит маловероятным.

В воскресенье, 11 декабря, спецназ полиции самопровозглашенной Республики Косово силой взял под контроль объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе на севере края. Днем ранее на севере Косово местное сербское население начало возводить баррикады. Причиной таких действий послужило задержание властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД республики Деяна Пантича.

В тот же вечер президент Сербии Александр Вучич призвал сербов, живущих в Косово и Метохии, избегать конфликтов с представителями миссии Евросоюза по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR. Кроме того, он заявил, что США и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово.