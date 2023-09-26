В Полтавской области взорвался магистральный газопровод

На магистральном газопроводе в Лубенском районе Полтавской области произошел взрыв, сообщил в своем Telegram-канале глава областной администрации Дмитрий Лунин. По предварительной версии, причиной взрыва стала разгерметизация. Издание «Страна.ua» сообщает о действующем в настоящий момент в регионе сигнале о воздушной тревоге, причина инцидента указывается аналогичная.

В Лубенском районе раздался взрыв. По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе, — написал Лунин.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал в своем Telegram-канале фотокадры взорванных в Одесской области зерновозов. По его словам, грузовики находились рядом с морской инфраструктурой в регионе. На опубликованных военкором кадрах видны полностью уничтоженные большегрузы, рядом с которыми пожарные ликвидируют остатки пламени.