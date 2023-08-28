В Полтавской области сообщили о поражении промышленного объекта Глава военной администрации Полтавской области сообщил о поражении промобъекта

По промышленному объекту в Полтавской области нанесли удар, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации региона Дмитрий Лунин. Информации о пострадавших нет.

Есть попадание в промышленный объект, — написал Лунин.

Ранее стало известно о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. На Украине 28 августа действует воздушная тревога. Ночью сирены включились в ряде регионов, позже сирены заработали на большей части территории страны, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. По информации украинских СМИ, местные власти ситуацию пока не комментировали.

В украинском Днепропетровске (Днепре) взрывы произошли 24 августа. Тогда в сторону областного центра и Кривого Рога направили ударные дроны-камикадзе.

Киевская городская военная администрация ранее сообщала, что в ночь на 27 августа недалеко от окраин Киева произошли взрывы. Тогда сработала система противовоздушной обороны. В ту же ночь взрывы фиксировались в Черкасской и Кировоградской областях, а также в подконтрольном властям Украины городе Запорожье. Других подробностей не приводилось. Известно, что на всей подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.