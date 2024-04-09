В Полтавской и Днепропетровской областях раздались взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серия взрывов прозвучала в Полтавской области и в городе Каменское Днепропетровской области Украины, передает «24 Канал». Местные администрации информацию не комментировали.

Раздались повторные взрывы в Каменском <...> Снова звучат взрывы в Полтавской городской общине, — говорилось в заявлении.

Ранее в центре Киева прогремели три мощных взрыва. Информацию вскоре подтвердил мэр города Виталий Кличко и призвал киевлян немедленно пройти в укрытия. В области звучали сирены воздушной тревоги. Украинские паблики оповестили о работе систем ПВО. Кроме того, взрывы раздались в районе аэропорта Жуляны в Киеве. Хлопки были слышны и в других регионах страны — в Кривом Роге и Николаеве, а также в Киевской области.

До этого взрывы произошли в подконтрольном киевским властям Херсоне. Часть одного из населенных пунктов лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.

7 апреля глава Харькова Игорь Терехов передавал о масштабных разрушениях энергетической системы города в результате ударов. Он отметил, что в областном центре введены жесткие графики отключений света. Электротранспорт в Харькове работает частично, интервалы прибытия поездов в метро составляют от 10 до 12 минут в час пик, обращал внимание градоначальник.