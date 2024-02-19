В двух украинских городах прогремели взрывы В Полтаве и Кропивницком прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы прогремели в Полтаве и Кропивницком на Украине, сообщает украинский телеканал «24». Украинские паблики также пишут об объявленной воздушной тревоге на территории всей страны.

Взрывы в Полтаве. <...> Взрывы в Кропивницком, — говорится в сообщении.

17 февраля взрывы прогремели в Харькове и Херсоне. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов призвал жителей региона спрятаться в укрытиях. Глава областной администрации Запорожской области Иван Федоров заявил о взрыве в селе Натальевка и повреждении инфраструктуры в регионе.

До этого украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве, Львове, Днепропетровске и Запорожье, а также в Хмельницкой области. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. При этом о взрывах и работе ПВО оповещали главы Львовской и Запорожской областных военных администраций Максим Козицкий и Иван Федоров.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что в городе прозвучали взрывы, сработала система противовоздушной обороны. Власти Киевской области также сообщали о работе ПВО в регионе. Жителей призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не публиковать в Сети фото и видео.