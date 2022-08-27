В Полтаве будут судить учительницу, поддерживающую Россию и ЛДНР

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

В Полтаве учительница химии и биологии школы № 4 пойдет под суд за поддержку России и ЛДНР. Об этом говорится в решении Октябрьского районного суда города, оно опубликовано в Реестре судебных решений.

Информацию также растиражировали местные СМИ. В решении суда сказано, что педагог во время онлайн-уроков по зуму «неоднократно осуществляла распространение материалов, в которых оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины». Учительницу обвиняют и в том, что во время уроков она разговаривала на русском языке.

В частности, педагог заявила детям, что «в свое время надо было разобраться с Донбассом, они хотели федеративности, пусть они были бы федеративными республиками» и тогда, делала вывод учитель, Украина «не подвергалась бы такой экзекуции».

Преподаватель в ходе онлайн-уроков высказала предположение, что теперь, ценой территорий федеративных республик «можно вообще потерять Украину. На этом искренне переживающая за свою родину учитель не остановилась. Она заявляла, что бойцы «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ) используют жестокие методы пыток типа «под ногти иголкой» и назвала их фашистами.

Ранее мэр Киева Кличко заявил, что городской совет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, которые «связаны с Россией и советским прошлым. Среди переименованных — улица Маршала Малиновского, она стала улицей Героев полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена).