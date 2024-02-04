В польском сейме поддержали высказывание Дуды о российском Крыме Вице-спикер сейма Польши Босак поддержал слова Дуды о Крыме

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Анджей Дуда

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак поддержал высказывание главы государства Анджея Дуды о том, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине, передает телеканал Polsat. При этом Дуда утверждал, что Киев вряд ли вернет полуостров под свой контроль.

Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы повторять линию украинской дипломатии, — заявил Босак.

Он добавил, что Киеву необходимо делать встречные шаги, если он хочет политкорректности со стороны Варшавы. Он указал на нерешенные вопросы между странами.

У нас есть нерешенный вопрос конфликта по захвату рынка грузоперевозок, нерешенный вопрос конфликта по поводу потока сельхозтоваров с Украины, у нас есть нерешенные исторические вопросы, и мы должны дисциплинировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно, — сказал Босак.

Ранее председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов сообщил, что польские власти готовятся к разделу Украины. Он отметил, что в Варшаве приводят исторические параллели для захвата территории соседнего государства.