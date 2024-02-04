Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак поддержал высказывание главы государства Анджея Дуды о том, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине, передает телеканал Polsat. При этом Дуда утверждал, что Киев вряд ли вернет полуостров под свой контроль.

Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы повторять линию украинской дипломатии,заявил Босак.

Он добавил, что Киеву необходимо делать встречные шаги, если он хочет политкорректности со стороны Варшавы. Он указал на нерешенные вопросы между странами.

У нас есть нерешенный вопрос конфликта по захвату рынка грузоперевозок, нерешенный вопрос конфликта по поводу потока сельхозтоваров с Украины, у нас есть нерешенные исторические вопросы, и мы должны дисциплинировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно, — сказал Босак.

Ранее председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов сообщил, что польские власти готовятся к разделу Украины. Он отметил, что в Варшаве приводят исторические параллели для захвата территории соседнего государства.