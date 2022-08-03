В польских школах введут обязательные уроки стрельбы В Польше с 1 сентября введут обязательные уроки стрельбы в первых классах лицеев и в восьмых классах школ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября в польских школах введут уроки огневой подготовки, передает ТАСС со ссылкой на сообщении Министерства образования и науки Польши. Уточняется, что занятия будут обязательными учеников восьмых классов общеобразовательных школ и первых классов лицеев. Ведомство планирует, что у 2024 году новой дисциплиной будут охвачены все польские школы.

Растущая угроза безопасности государства требует дополнения целей образования приобретением умения стрелять и подготовкой учеников к действиям, вызванным военными условиями, — написано в документе.

Предполагается, что уроки по стрельбе из пневматического оружия будут проходить в физкультурных залах, а из огнестрельного на полигонах и в специально подготовленных тирах. Одновременно с огневой подготовкой школьники будут постигать навыки спасательных работ в городских условиях.

Ранее военный историк Борис Юлин заявил, что Польша действительно может побороться за статус сильнейшей армии НАТО во многом благодаря численности боевых единиц. По его словам, в этом вопросе многое зависит от качества и количества современного вооружения.