В Польшу за сутки прибыли четыре тяжелых транспортных самолета США Четыре тяжелых транспортных самолета США приземлились в польском Жешуве за сутки

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Аэродром польского города Жешув за сутки принял не менее четырех тяжелых транспортных самолета из США. Город расположен в 90 км от границы с Украиной, сообщает «Интерфакс».

Издание отмечает, что совершили посадку грузовые самолеты Boeing 747. Они были зафрахтованы Пентагоном у транспортных компаний Atlas Air и Kalitta Air из США. Самолеты могут перевозить до 120 тонн груза.

Кроме того, в Жешуве приняли два транспортных самолета С-17А Globemaster III — британских и австралийский ВВС. Они могут перевозить до 77,5 тонн груза.

С конца февраля в Европу для Украины было доставлено более 75 тысяч тонн оружия и военной техники.

Ранее на аэродроме в Жешуве был зафиксирован массовый поток самолетов НАТО в конце сентября. Тогда в Польшу прилетело сразу несколько военно-грузовых самолетов НАТО. В частности, из американского города Колумбус прибыл Boeing 747-412 грузовой авиакомпании Kalitta Air, которая выполняет перевозки по заказу Минобороны США.