В Польше рассказали о жертве страны при вступлении в Евросоюз The Guardian: в правящей партии Польши заявили о культурной чуждости Евросоюза для страны

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ярослав Качиньский

Председатель польской консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Евросоюз является культурно чуждым проектом для страны. При вступлении в ЕС Варшава закрыла на это глаза ради суверенитета, отметил он в ходе выступления на экономическом форуме в Карпаче, сообщает The Guardian.

Мы понимаем, что Западная Европа чужда нам в культурном отношении. Польша подтвердила это во время вступления, приняв резолюцию в защиту своего суверенитета, — подчеркнул польский политик.

По его словам, «суть проекта ЕС ясна: кто сильнее, тот и прав». Качиньский также считает, что лидером Евросоюза является Германия. Именно поэтому канцлер Олаф Шольц строит планы по созданию сверхгосударства с главенствующей ролью Берлина, уточнил Качиньский.

Ранее Качиньский заявил: власти Польши решили увеличить численность своей армии больше чем в два с половиной раза. Количество польских военных собираются расширить с 150 тысяч до 400 тысяч солдат. Причиной для подобных действий Варшавы, указал Качиньский, стала якобы угроза «российского вторжения».