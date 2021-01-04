В Польше медуниверситет оштрафуют на $70 тысяч из-за вакцинации звёзд

https://static.news.ru/photo/8258a66c-4f3f-11eb-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Варшавский медицинский университет будет оштрафован на 250 тысяч злотых ($70 тысяч) за вакцинацию политиков и знаменитостей вне очереди, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

По его словам, в университете намеренно записали знаменитостей как врачей, которым положена прививка в первую очередь.

Нарушения, обнаруженные только в первый день [проверок], являются основанием для наложения штрафа в размере, превышающем 250 тысяч злотых. Это минимальное наказание для Варшавского медицинского университета за нарушение норм Национальной программы вакцинации, — отметил Недзельский.

Объём наказания может измениться за счёт сокращения финансирования.

Скандал с вакцинированием знаменитостей вне очереди разгорелся в польских СМИ в первых числах января. Прививки поставили евродепутат Лешек Миллер и актриса Кристина Янде. Они объяснили, что согласились на вакцинацию вне очереди, поскольку им предложили лишние дозы вакцины, которые в случае отказа всё равно бы пропали.

Как сообщает ТАСС, вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Польше 27 декабря. Прививки сделали 85 тысяч человек, в страну привезли 670 тысяч доз вакцины. Вакцинация всех желающих начнётся с 15 января. Прививки делают на добровольной и бесплатной основе.

Как писал NEWS.ru, более 1 млн россиян привили вакциной «Спутник V». Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, новых нежелательных реакций не зарегистрировано.