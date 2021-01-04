В Польше медуниверситет оштрафуют на $70 тысяч из-за вакцинации звёзд

Варшавский медицинский университет будет оштрафован на 250 тысяч злотых ($70 тысяч) за вакцинацию политиков и знаменитостей вне очереди, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.
По его словам, в университете намеренно записали знаменитостей как врачей, которым положена прививка в первую очередь.
Нарушения, обнаруженные только в первый день [проверок], являются основанием для наложения штрафа в размере, превышающем 250 тысяч злотых. Это минимальное наказание для Варшавского медицинского университета за нарушение норм Национальной программы вакцинации, — отметил Недзельский.
Объём наказания может измениться за счёт сокращения финансирования.
Скандал с вакцинированием знаменитостей вне очереди разгорелся в польских СМИ в первых числах января. Прививки поставили евродепутат Лешек Миллер и актриса Кристина Янде. Они объяснили, что согласились на вакцинацию вне очереди, поскольку им предложили лишние дозы вакцины, которые в случае отказа всё равно бы пропали.
Как
Как писал NEWS.ru, более 1 млн россиян привили вакциной «Спутник V». Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, новых нежелательных реакций не зарегистрировано.