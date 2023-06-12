В Польше заявили об увеличении потока украинских беженцев Дуда сообщил об увеличении потока прибывающих в страну украинцев

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Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поток граждан Украины, прибывающих в страну, снова увеличился. По его словам, которые передает РИА Новости, сейчас в Польше пребывает более полутора миллиона украинцев.

С 24 февраля 2022 года миллионы беженцев с Украины прошли через польскую землю. Сейчас в Польше зарегистрировано. <...> около полутора миллионов граждан Украины, — отметил польский президент.

Он рассказал журналистам перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, что в последнее время в Польшу въезжает значительно больше украинцев, чем выезжает обратно.

32 тысячи вчера пересекли границу в Польшу, 23 тысячи — в другую сторону. До недавнего времени это число было равным — сколько приезжало, столько и уезжало, — пояснил Дуда.

Он добавил, что после подрыва Каховской ГЭС число прибывающих в Польшу украинцев возросло.