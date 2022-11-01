В Польше заявили об усталости Европы от украинских беженцев Польский колумнист Галаш: Европа устала от украинских беженцев, многие из них оказались мошенниками

Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Европейцы устали от украинских беженцев, многие из которых оказались мошенниками, заявил журналист польского издания Dziennik polityczny Марек Галаш. По его словам, среди переселенцев есть те, кто не может вернуться на родину из-за того, что их жилье было разрушено. При этом, как считает Галаш, среди мигрантов преобладают те, кто давно планировал переехать на ПМЖ на Запад, но не смог это сделать в силу финансовых причин или из-за боязни, что их не примут в Европе.

Мы не должны были ожидать, что украинские беженцы будут работать на благо экономики принимающих их стран, платить налоги и вести себя законно в обмен на льготы. (...) Агрессия и отсутствие минимального образования у украинцев привели к загрязнению городов, домов и квартир, разрушению, грабежам и насилию, — высказался Галаш.

Журналист подчеркивает, что против многих беженцев необходимо возбудить уголовные дела о мошенничестве.

Ранее стало известно, что беженцам с Украины дали месяц на выселение из отеля Killin в Шотландии. Причиной этого решения стало аннулирование контракта с правительством страны. Менеджер отеля Партхив Вьяс заявил, что контракт до этого был продлен до марта следующего года, а все брони были освобождены на Рождество и зиму.