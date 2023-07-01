В Польше заявили об опасениях из-за нахождения в Белоруссии ЧВК «Вагнер» Власти Польши: ЧВК «Вагнер» в Белоруссии может организовать миграционный кризис

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» способны организовать миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии. По его словам, которые приводит Financial Times, пока непонятно, в чем будет их прибыль, а она для ЧВК является главным.

Могут ли они увеличить число мигрантов? Это возможно. Вопрос в том, в чем будет их выгода, поскольку эту группировку в основном интересует прибыль, — сказал Севера.

Он считает, что уровень угрозы для безопасности Польши зависит от того, какое количество бойцов ЧВК окажется в Белоруссии.

Глава комиссии сейма Польши по вопросам внутренних дел Веслав Щепаньский ранее заявил, что власти республики опасаются присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, и поэтому Варшава попросила у ЕС и НАТО денег на защиту границ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские военные намерены привлечь участников ЧВК «Вагнер» к подготовке вооруженных сил страны. По мнению главы государства, для армии это станет «благом». Лукашенко отметил, что присутствие в рядах «Вагнера» лиц с тюремным прошлым не пугает белорусов, поскольку «это люди, прошедшие армию, прошедшие войны».