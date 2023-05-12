В Польше заявили о значительном росте бедности граждан Польские СМИ написали о значительном ухудшении финансового положения граждан

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Материальное положение жителей Польши значительно ухудшилось по сравнению с прошлым годом, сообщает EADaily со ссылкой на материал издания Najwyższy CZAS, рассказывающий о стремительном таянии сбережений поляков. Издание при этом приводит данные Центра экономической информации страны, согласно которым за три месяца 2023-го о банкротстве заявили 5352 человека, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам председателя правления Национального реестра долгов бюро экономической информации Адама Лонцкого, причинами этого явления, помимо заметного роста инфляции, стали также последствия пандемии COVID-19 и большая закредитованность населения.

Зарплаты растут медленнее инфляции, поэтому, несмотря на их повышение, наша покупательная способность сокращается. <...> Сокращаются также сбережения поляков, а именно за счет них многие компенсировали рост стоимости жизни или оплачивали кредиты, — подчеркнул Лонцкий.

Издание также цитирует слова эксперта о том, что публикуемая властями информация о низком уровне безработицы не соответствует действительности.

Ранее стало известно, что власти Польши решили изъять с банковских счетов посольства и торгового представительства России более $1 млн. Средства на счетах были заблокированы более года назад.