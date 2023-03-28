В Польше заявили о задержании троих «пророссийских шпионов» Польские спецслужбы задержали трех подозреваемых в шпионаже в пользу России

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В Польше задержаны три человека, которые подозреваются в шпионаже в пользу России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына. По его словам, общее число задержанных по данному делу достигло 12 человек.

Агентство внутренней безопасности выявило новых людей, которые действовали в рамках ранее выявленной шпионской сети. Мы имеем дело с задержанными, которым предъявлены обвинения в шпионской деятельности и участии в организованной преступной группе, — цитирует его агентство.

В Варшаве считают, что эта группа выполняла задания для российских спецслужб, связанные с разведывательной деятельностью и пропагандой. В частности, они занимались сбором сведений о поставках для Украины и распространением контента, «который был заказан российской стороной и является частью текущей повестки активной пропагандистской деятельности против Польши».

Накануне сообщалось об аресте в Гданьске иностранца, по обвинению в шпионской деятельности в пользу России. По версии следствия, он занимался сбором сведений о критической инфраструктуре в Поморском воеводстве. В ходе допроса мужчина дал признательные показания, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В середине марта по делу о шпионаже на Россию в Польше задержали девятерых иностранных граждан. По словам главы МВД Мариуша Каминьского, они готовили диверсии на железной дороге с целью парализовать оказание военной помощи Украине, и вели пропаганду, направленную на дестабилизацию отношений Польши с Украиной и странами НАТО.