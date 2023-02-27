В Польше заявили о возможности полного закрытия границы с Белоруссией В МВД Польши заявили о возможном полном закрытии границ с Белоруссией

Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Пограничный пост, Польша

Все пограничные переходы между Польшей и Белоруссией могут быть закрыты, заявил в эфире радио Trójkа замминистра иностранных дел республики Мацей Вонсик. По его словам, Варшава готова к различным ситуациям, однако власти страны по-прежнему ждут сигналы от Минска.

Польша готова к различным ситуациям, и я бы не исключал ситуацию, что у нас не будет движения через границу с Беларусью. <...> Мы готовы и нацелены на дальнейшие действия, в то же время посмотрим, как будет вести себя беларусская сторона. Мы ждем определенных сигналов, прежде всего, хотим, чтобы свободен был Почобут [Андрей Почобут, приговоренный к восьми годам колонии в Белоруссии журналист из Польши. — NEWS.ru], это очевидно, — сказал Вонсик.

Он подчеркнул, что власти Польши будут готовы поддержать отечественных предпринимателей, работающих с Белоруссией, в случае полного закрытия границы.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский также заявил, что власти страны готовы полностью ограничить движение через пропускные пункты на границе с Белоруссией. По его словам, эти меры будут приняты при обнаружении угрозы безопасности. При этом он отметил, что решение о закрытии пропускных пунктов на границе не обусловлено политической мотивацией.

21 февраля Польша закрыла проезд для грузового авто на последнем работающем пограничном переходе Кукурыки — Козловичи. В МВД объяснили, что меры были приняты в связи с запретом белорусских властей проезжать польским перевозчикам через территорию республики в Латвию и Литву. При этом представители ведомства подчеркивают, что пассажирские перевозки через этот погранпереход блокироваться не будут.