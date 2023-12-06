В Польше заявили о «странных вещах» на границе с Украиной Do Rzeczy: на границе с Польшей резко сократилось число украинских фур

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

На границе Польши и Украины резко сократилось число большегрузов с гуманитарной помощью, сообщает издание Do Rzeczy со ссылкой на представителя Комитета защиты перевозчиков Польши Яцека Сокола. По его информации, это случилось после того, как польские налоговики начали проверять документы у водителей, и с этого момента на границе стали происходить «странные вещи».

С четверга на границе проверяют документы сотрудники Государственной налоговой администрации. С этого момента на границе стали происходить «странные вещи», — сказано в публикации.

Сокол предположил, что это может быть связано со страхом уголовного наказания в отношении водителей за поддельные документы о грузах. По его словам, украинские компании и водители обманывают «свою страну и друг друга». Он также отверг обвинения Украины в том, что перевозчики на территории Польши блокируют поставки гумпомощи.

Из-за блокады трех пропускных пунктов на польской границе бюджет Украины недополучил 9,3 млрд гривен ($254,5 млн). Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал это мощным ударом по экспорту и всей экономике страны. По его словам, это огромные деньги, которые предназначались украинской армии.