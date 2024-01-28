В Польше заявили о провале западной политики в отношении России Профессор Модзелевский: Запад откажется от риторики о победе над Россией

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Страны Запада в 2024 году откажутся от риторики победы над Россией, заявил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для польского издания Myśl Polska. По его словам, ближайшие месяцы союзники Украины будут заняты поиском официального объяснения провала нынешнего политического курса.

Ближайшие месяцы будут наполнены лихорадочными поисками официального объяснения провала нынешнего варианта восточной политики, поскольку цель «победить Россию» больше не будет достигнута. Предыдущая цель западной политики — так называемое сдерживание — также провалилась, — написал он.

По словам Модзелевского, союзники Украины рассчитывали на то, что РФ испугается НАТО и «мирового руководства», но потерпели неудачу. Он отметил, что Запад так и не поставил Россию на колени своими санкциями, и она не не рассыпалась от страха в страхе перед ним.

Как только украинцы израсходуют все запасы западных боеприпасов, а танки, поставленные Западом, исчезнут в дыму, нужно будет изобрести новую доктрину, чтобы назвать этот провал успехом, — отметил профессор.