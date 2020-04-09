В Польше заявили о приближении пика пандемии коронавируса

В ближайшие дни в Польше может наблюдаться пик числа заражений коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь правительства Пётр Мюллер.
Польский премьер Матеуш Моравецкий ранее предположил, что пик пандемии COVID-19 в стране придётся на май или июнь.
Похоже, что если мы сохраним нашу дисциплину, есть шанс, что рост этой инфекции может достичь максимума в ближайшие дни, а затем он постепенно замедлится, — сказал Мюллер телеканалу TVP Info.
В Польше подтверждены более 5 570 случаев заражения коронавирусом, более 170 пациентов скончались. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский обвинил кабмин в сокрытии истинной информации о количестве заражённых и жертвах инфекции, писал NEWS.ru.
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