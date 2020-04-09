В Польше заявили о приближении пика пандемии коронавируса

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В Чехии возмутились решением российских властей привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, в частности, в Праге. Как заявил представитель чешского Минюста Владимир Ржепка, страна никого выдавать не будет.

Правовые нормы Чехии исключают возможность выдачи гражданина Чешской республики для уголовного обвинения или для отбывания наказания с лишением свободы в чужое государство, кроме государств Евросоюза, — приводит его слова РИА...