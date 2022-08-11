В Польше заявили о повреждении инфраструктуры ЗАЭС Агентство атомной энергии Польши сообщило о повреждении инфраструктуры ЗАЭС

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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре

Инфраструктура Запорожской АЭС оказалась повреждена в результате обстрелов, сообщает Государственное агентство атомной энергии Польши (РАА) со ссылкой на заявление украинского управления по атомному надзору. По его данным, на станции повреждены трансформатор, азотно-кислородная станция, а также окна, стены и крыша хранилища отработанного ядерного топлива. Повреждений в ядерных реакторах не зафиксировано.

Зафиксировано несколько повреждений инфраструктуры, которые не влияют на ядерную безопасность, — говорится в сообщении польской стороны.

По данным РАА, на Запорожской АЭС пришлось запустить дизельные генераторы, которые обеспечивают питание реактора и систем охлаждения бассейна отработанного ядерного топлива в одном из энергоблоков, РАА следит за радиационной ситуацией в стране. Показания измерительных приборов находятся в норме.

Ранее замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал обстрелы Запорожской АЭС актом ядерного терроризма, заявив, что подобные действия Киева могут привести к более масштабной катастрофе, чем чернобыльская. По его словам, в Москве надеются на должное внимание мирового сообщества к данной проблеме.

Политолог Андрей Кошкин считает, что приказы о нанесении ударов по Запорожской АЭС говорят о намерении президента Украины Владимира Зеленского пойти на все ради шантажа западных партнеров, а самому ему «наплевать на свой народ». По мнению эксперта, Зеленский может спровоцировать катастрофу, чтобы «удержаться на плаву» и изменить ход спецоперации на Украине.