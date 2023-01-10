В Польше добились полной независимости от российского угля Замминистра госактивов Польши Рабенда: страна достигла полной независимости от российского угля

Фото: Paul Glaser/dpa/Global Look Press

Польша достигла полной независимости от российского угля, заявил замминистра государственных активов страны Кароль Рабенда. По его словам, это стало возможным благодаря смене источников поставок топлива в 2022 году, передает ТАСС.

Нехватка угля, существовавшая в Польше много лет и восполнявшаяся частными предприятиями за счет российского угля, в этом году исчезла. Можно сказать, что мы на 100% сделали Польшу независимой от российского угля, — цитирует агентство чиновника.

Замминистра добавил, что в 2022 году Польша импортировала по морю рекордный объем угля — 14 млн тонн.

В августе польские СМИ писали, что страна не сможет обойтись без российского угля, поскольку топлива на предстоящую зиму потребуется больше, чем рассчитывали власти. Кроме того, уголь, который импортируется Варшавой из других источников, хуже российского, а его цена не соответствует качеству.

В апреле польские власти полностью запретили ввоз угля из России. Бывший министр экономики Януш Штайнхофф заявил, что это решение безрассудно и обернется серьезными проблемами с отоплением домов предстоящей зимой.