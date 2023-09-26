В Польше заявили о новом ударе в спину от Украины В Польше заявили о планах Запада свергнуть правительство Польши с помощью Киева

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Германия и Франция обещают Украине «быстрое вступление» в ЕС при условии, что Киев поможет свергнуть нынешнее правительство Польши, сообщила журналистка польского государственного телеканала TVP Доминика Косич в Twitter (X), ссылаясь на «неофициальные источники». По ее словам, они обосновывают это тем, что для расширения ЕС необходимо изменение договоров, а Варшава блокирует эти изменения.

В Брюсселе неофициально говорят, что Германия и Франция пообещали властям Украины быстрое вступление в ЕС, если Киев поможет свергнуть нынешнее польское правительство. Они оправдывают это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения, — написала Косич.

Она также утверждает, что Париж и Берлин стремятся как можно скорее восстановить деловые отношения с Россией и получить выгоду и влияние через «переустройство» Украины.

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава прекратила поставки вооружения Киеву. По его словам, страна сама в настоящее время активно вооружается. Такое решение было озвучено после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, что страны Евросоюза, ограничивающие поставки украинского зерна, таким образом помогают России. Также Министерство экономики Украины объявило о подаче иска в ВТО против Польши, запретившей импорт украинского зерна.

Также сообщалось, что Матеуш Моравецкий потребовал от Владимира Зеленского прекратить оскорбления в адрес Варшавы. По словам главы кабмина, Польша в сложившейся ситуации будет отстаивать свои интересы.