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Поездка президента Польши Анджея Дуды на годовщину крушения Ту-154 в Россию не планируется. О нежелании главы государства посетить траурные мероприятия в память о погибшем польском лидере Лехе Качиньском заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера.

Продолжается обсуждение с учетом напряжённости польско-российских отношений. Рассматриваются разные варианты, но после того, что произошло 10 лет назад, я думаю, что президент лично не является сторонником посещения России, — сообщил он в эфире радиостанции RMF FM.

Крушение самолёта Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, произошло 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. Тогда погибли 88 пассажиров и 8 членов экипажа.

Ранее следователи СКР сообщили о причинах авиакатастрофы. Согласно полученным данным, крушение произошло в результате ошибочных действий экипажа, предложившего заход на посадку в условиях отсутствия видимости, писал NEWS.ru.