В Польше заявили о невозможности Киева достигнуть целей по Донбассу и Крыму Myśl Polska: Украина не добьется целей по выводу российских войск из Крыма и Донбасса

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Украина не в силах добиться вывода российских войск с территории Крыма и Донбасса, считает обозреватель издания Myśl Polska Питер Уайт. По его словам, украинская сторона постоянно утверждает о приближении победы, а на деле несет критические потери. Он добавил, что киевские власти полностью зависимы от западных денег.

Украинские цели нереальны. Никто не может и подумать, что Россия при каком-либо раскладе выйдет из Крыма и «восточного коридора» вместе с Донбассом. <...> Несмотря на то что Киев объявляет о победе каждые полчаса, Украина несет большие потери, — пишет автор.

Он добавил, что у ВСУ есть серьезные проблемы с боеприпасами, в том время как Россия без затруднения получает новые снаряды из-за хорошо выстроенной логистической цепочки и бесперебойного производства. Уайт подчеркнул, что Россия также находится в хорошем экономическом состоянии и самостоятельно финансирует свою армию.

Если Украина всего неделю не будет получать боеприпасы с Запада, конфликт может закончиться. И этот момент рано или поздно наступит не из-за нехватки западных денег, а потому, что увеличивать в несколько раз мощности НАТО по производству боеприпасов уже поздно, — говорится в статье.

Накануне директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг указал, что возвращение Крыма вместе со всеми территориями Донбасса не выглядит реалистичной задачей для Киева. Политолог усомнился в возможности взятия под контроль полуострова со стороны войск Украины ввиду сильной милитаризации Крыма.

Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что президент Франции поступает безумно, решив отправить на Украину колесные танки AMX-10 RC. Он считает, что так глава государства ослабляет собственную армию. Кроме того, заявил Филиппо, поставки оружия не помогают в том, чтобы остановить конфликт.