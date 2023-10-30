В Польше заявили о ненависти украинских солдат к Зеленскому Писатель Твардох: украинские солдаты ненавидят Зеленского

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Владимир Зеленский

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ненавидят президента страны Владимира Зеленского, заявил польский писатель Щепан Твардох. Он отмечает, что об этом ему стало известно от рядовых солдат. По его словам, которые приводит издание Interia Wydarzenia, наибольшим уважением среди них пользуется главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В адрес остальных политиков звучат исключительно «вульгарные слова», уточнил он.

Они его ненавидят, — пояснил Твардох, говоря об украинском президенте.

Писатель называет парадоксом сложившуюся в украинской армии ситуацию. По его словам, он общается с военнослужащими «от полковника до рядового». И все они, с одной стороны, говорят о «голоде боеприпасов», а с другой — видят единственным результатом конфликта полную победу и возвращение к границам 2014 года.

Ранее бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский скрывает от украинцев правду о провалах ВСУ на передовой и должен за это ответить. Таким образом он отреагировал на выступление президента в эфире всеукраинского телемарафона. Соскин также уличил Зеленского в обмане соотечественников о всесторонней поддержке со стороны Запада и напомнил, что Венгрия и Словакия выступают против дальнейшей военной помощи Киеву.