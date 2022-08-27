В Польше заявили о намерении продолжать вооружаться Вице-премьер Польши Блащак: активные закупки военной техники будут продолжены

Фото: Spc. Hassani Ribera/U.S Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мариуш Блащак

Министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак заявил, что страна намерена и дальше активно вооружать свою армию. Еще в 2019 году Варшава заказала ракетные установки HIMARS, сейчас заказывается еще 500 штук, отметил он в беседе с Polska Times.

Хочу напомнить, что уже в 2019 году мы заказали партию HIMARS, а сейчас это ракеты с дальностью до 300 километров. Это очень большое количество, — рассказал чиновник.

Он добавил, что у властей есть намерение дополнительно купить американские зенитные ракетные системы Patriot.

Мы также обратились к нашему американскому партнеру с запросом предложений о новых батареях Patriot. Кроме того, мы ведем переговоры с нашими южнокорейскими партнерами о возможном приобретении ракетных установок на колесном шасси K239 Chunmoo, — уточнил Блащак.

По его словам, потребности польской армии настолько велики, что в технике заинтересованы все рода войск.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в польских школах введут уроки огневой подготовки. Занятия будут обязательными для учеников восьмых классов общеобразовательных школ и первых классов лицеев. Ведомство рассчитывает, что к 2024 году новой дисциплиной будут охвачены все польские школы.