В Польше заявили о начале создания единого государства с Украиной Rzeczpospolita: беженцы с Украины дали Польше толчок к созданию единого государства

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Поток беженцев с Украины превратил Польшу в двунациональное государство. Об этом заявил обозреватель Михал Шулджиньский в своем материале для издания Rzeczpospolita. По его словам, украинцы в настоящее время составляют порядка 8 процентов всего населения Польши. По мнению журналиста, это ведет к активному сближению двух стран.

Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнерство — покажет время. Но на уровне социума это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной страной, это просто факт, — отметил Шулджиньский, оценивая идею создания в будущем единого государства.

Он также обратил внимание на то, что с момента начала специальной военной операции России сами украинские мигранты и их статус изменились, они стали богаче и образованнее. По словам Шулджиньского, это явление может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в Польше, заявил, что между двумя странами в будущем не будет никаких границ. По словам политика, речь идет об экономических, политических и исторических границах. Он добавил, что для достижения этой цели Украине и Польше нужно еще победить и немного «пройти бок о бок».

В январе 2023 года экс-глава польского МИД Радослав Сикорский рассказал, что власти Польши рассматривали вариант раздела территории Украины после начала специальной военной операции. По его словам, момент колебаний произошел в первые десять дней СВО.

В свою очередь экс-посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч, комментируя высказывание украинского лидера, отметила, что возможность создания единого государства с Украиной несет опасность, не отвечает интересам Варшавы и далека от реальности. Она добавила, что сама мысль об унии для кого-то может казаться привлекательной, однако ее реализация будет невозможна.