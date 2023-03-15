В Польше заявили о ликвидации российской диверсионной группы RMF FM: в Польше ликвидировали «сеть российских диверсантов»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Польское Агентство внутренней безопасности (ABW) заявило о ликвидации на территории страны российской диверсионно-разведывательной группы, сообщает радиостанция RMF FM. Как рассказали сотрудники ведомства, всего в рамках спецоперации было задержано шесть человек. В агентстве утверждают, что те якобы готовили диверсии на железных дорогах и на объектах критической инфраструктуры.

Шесть человек, задержанных Службой внутренней безопасности, являются иностранцами из-за нашей восточной границы, которые должны были работать на российские спецслужбы, — заявил журналист RMF FM Кшиштоф Засада со ссылкой на ABW.

По словам представителей агентства, предполагаемых преступников они выследили по камерам скрытого видеонаблюдения на железной дороге, те якобы собирали данные. В ведомстве подчеркнули, что в основном речь идет об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве. Это основной пункт переброса западного оружия и боеприпасов для Украины.

Ранее в Ярославской области задержали 19-летнюю девушку, которая планировала забросать здание администрации Карабихского сельского поселения бутылками с зажигательной смесью, которые готовила самостоятельно. С кураторами девушка общалась через мессенджер.

Полицейские задержали диверсантку с поличным. При ней было найдено пять литров бензина, ткани и пустые бутылки. Девушка обвиняется по статье УК «Террористический акт», ей грозит до 15 лет тюремного заключения.