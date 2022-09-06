В Польше заявили о «лавине отчаянных сообщений» из-за цен на газ Экс-премьер Польши Туск рассказал о «лавине отчаянных сообщений» из-за роста цен на газ

Фото: IMAGO/MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTON/Global Look Press

Дональд Туск

Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» от граждан. Так рядовые поляки отреагировали на инициативу местной нефтегазовой компании PGNiG о повышении цены на газ в 12–15 раз, отметил он в ходе выступления на текстильной фабрике в городе Константинув-Лодзький, сообщает телеканал Polsat News.

Ситуация действительно драматическая. То, что происходит в последние недели, — выходит за рамки воображения. Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале упадут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов, — подчеркнул Туск.

Политик обвинил власти страны и PGNiG в желании заставить польских бизнесменов платить за газ по очень завышенным ценам. Туск добавил, что в настоящее время стоимость голубого топлива в Польше превышает в 2,5–3 раза цену, установленную в Германии, Франции и Испании.

Ранее стало известно, что в предстоящий отопительный сезон Польше потребуется больше угля, чем рассчитывали власти, так как импортируемое Варшавой топливо гораздо хуже российского и может заменить его лишь в минимальной степени. Его цена при этом не соответствует качеству.