В Польше заявили, что Украине придется признать геноцид поляков на Волыни Польский министр Селин: Украине придется признать геноцид поляков на Волыни

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Украине рано или поздно придется признать факт геноцида поляков во время Волынской резни в 1943 году, заявил агентству РАР заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селин. По его словам, среди украинского общества присутствует «реальное неведение» о действиях Украинской повстанческой армии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), что во многом связано с украинской исторической политикой.

Они должны признать [геноцид], потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, об уничтожении всего национального меньшинства, веками жившего там, — заявил Селин.

Он напомнил, что создается польско-украинская рабочая группа по разработке процедур, направленных на поиск массовых захоронений поляков на территории Украины, эксгумации тел, увековечиванию памяти погибших, строительству кладбищ и возведению памятников. Предложения по составу этой группы уже направлены в министерство культуры в Киеве.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны будут добиваться констатации Украиной правды о преступлениях УПА. По его словам, так называемая Волынская резня остается для поляков и украинцев болезненной темой, требующей твердой констатации правды, которая тем не менее должна прозвучать. Дуда выразил уверенность в том, что правды об этом событии удастся добиться спокойными действиями, в том числе благодаря благоприятной атмосфере с другой стороны.

В феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни. В 2016 году польский парламент учредил Национальный день памяти жертв геноцида: 11 июля по всей стране проводятся лекции, встречи и выставки, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни.