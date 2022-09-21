В Польше заявили, что Россия «должна Украине репарации» Президент Польши Дуда: Россия «должна Украине военные репарации»

Фото: Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что «Россия должна выплатить Украине военные репарации». Без компенсаций не бывает справедливости, отметил он, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

Россия должна Украине военные репарации, которые ей придется заплатить. Нет справедливости без компенсаций, — подчеркнул польский лидер.

Он выступал почти полчаса, и всю свою речь посвятил Украине. Дуда указал на то, что Варшава «не перестанет предпринимать действия», чтобы привлечь Москву «к ответственности за нарушение международного права».

По его словам, Польша сотрудничает с «Международным уголовным судом и Международным судом», что позволит найти самые эффективные способы «идентификации и поиска виновных».

Ранее стало известно, что 15 сентября Анджей Дуда заявил: Польша должна потребовать от России репараций за Вторую мировую войну. Это заявление он объяснил тем, что Россия присоединилась к той войне вскоре после того, как Германия напала на Польшу.