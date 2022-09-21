Президент Польши Анджей Дуда заявил, что «Россия должна выплатить Украине военные репарации». Без компенсаций не бывает справедливости, отметил он, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.
Россия должна Украине военные репарации, которые ей придется заплатить. Нет справедливости без компенсаций, — подчеркнул польский лидер.
Он выступал почти полчаса, и всю свою речь посвятил Украине. Дуда указал на то, что Варшава «не перестанет предпринимать действия», чтобы привлечь Москву «к ответственности за нарушение международного права».
По его словам, Польша сотрудничает с «Международным уголовным судом и Международным судом», что позволит найти самые эффективные способы «идентификации и поиска виновных».
Ранее стало известно, что 15 сентября Анджей Дуда заявил: Польша должна потребовать от России репараций за Вторую мировую войну. Это заявление он объяснил тем, что Россия присоединилась к той войне вскоре после того, как Германия напала на Польшу.