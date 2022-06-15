Качиньский оценил последствия поражения США на Украине Вице-премьер Польши Качиньский: поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме

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Если США вместе с западными союзниками потерпят поражение на Украине, оно обернется более серьезными последствиями, чем провал Соединенных Штатов во Вьетнаме или в Афганистане, заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в интервью Gazeta Polska. По его словам, «зацикленность» западных лидеров на избегании военных конфликтов приводит к тому, что баланс сил на Украине становится в пользу России.

Пожалуйста, учтите, что поражение Запада, прежде всего Америки, на Украине будет чем-то более серьезным, чем Вьетнам, не говоря уже об Афганистане, — заявил Качиньский.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне обеспокоены положением украинских войск. Стараясь помочь им всем необходимым, в США работают «в режиме 24/7», отметил он. На просьбу прокомментировать жалобы Киева на подавляющее преимущество российских сил в огневой мощи, дефицит вооружений и боеприпасов Блинкен сказал, что «украинцы ощущают это».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях ВСУ за прошедшие сутки. По его словам, наиболее тяжелое положение было в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом. В Харьковской области с украинскими войсками происходит то же самое, отметил он.