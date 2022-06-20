В Польше заявили, что не знают о воюющих на Украине соотечественниках Замглавы МИД Польши Пшидач заявил, что не располагает данными о воюющих на Украине поляках

Фото: media.terytorialsi.wp.mil.pl

Министерство иностранных дел Польши не располагает данными о гражданах страны, принимающих участие в вооруженном конфликте на территории Украины, заявил замглавы дипведомства Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF 24. По его словам, границу республики пересекают тысячи человек туда и обратно, но конкретные их намерения неизвестны. Дипломат уточнил, что чаще всего целью поездки за рубеж граждан Польши является бизнес и туризм.

Это тысячи человек, которые с разными целями приезжают на Украину. В то же время я не имею никакой информации на тему воюющих там, — сказал Пшидач.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что больше всего наемников на Украину прибыло именно из Польши — 1831 человек, из них, по информации на 17 июня, 378 были уничтожены, 272 — вернулись на родину.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что органами частично признанной республики были установлены тысячи фактов того, что в боевых действиях на стороне Украины против республик Донбасса участвуют иностранные наемники, которые появились в регионе еще в 2014 году. Он пообещал, что все доказательства преступлений, совершенных иностранцами и украинскими солдатами, будут предоставлены общественности.