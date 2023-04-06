В Польше заявили, что идея создания единого государства с Украиной пагубна Экс-посол Польши в России Пелчинская-Наленч: реализация идеи польско-украинской унии невозможна

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Владимир Зеленский

Возможность создания единого государства с Украиной несет опасность, не отвечают интересам Варшавы и далека от реальности, заявила экс-посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч в эфире радиостанции RMF FM. Она признала, что сама мысль об унии для кого-то может казаться привлекательной, однако ее реализация будет невозможна.

Любые прогнозы насчет создания польско-украинской унии кажутся мне нереальными, опасными, неправильными, — заявила она.

По ее словам, создание единого государства не привело бы ни к экономическому, ни к социальному, ни к политического благополучию для обеих стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких границ. По словам политика, речь идет об экономических, политических и исторических границах. Он добавил, что для достижения этой цели Украине и Польше нужно еще победить и немного «пройти бок о бок».

Накануне обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас заявил, что украинские беженцы, которые приехали в Польшу, убедили в необходимости денацификации Украины. В своей статье он написал, что у приезжих наблюдаются «последствия многолетней нацистской идеологической обработки».