В Польше заявили, что ее границу нарушили вертолеты охраны Лукашенко Евродепутат Цимошевич заявил, что границу Польши нарушили вертолеты охраны Лукашенко

Евродепутат Влодимеж Цимошевич заявил, что вертолеты, которые, как сообщали в Варшаве, нарушили границу страны, принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. В эфире польской радиостанции RFM FM он рассказал, что белорусский лидер прибыл в свою резиденцию в Беловежской пуще.

Эти вертолеты были опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко. Лукашенко приехал в это время в свою резиденцию на территории Беловежской пущи, — сказал Цимошевич.

По его словам, сейчас Лукашенко находится в селе Вискуле, расположенном в семи километрах от границы. Цимошевич добавил, что в двух километрах от польской границы — любимое озеро президента Белоруссии, где он очень часто бывает.

Политик рассказал, что живет в районе, где произошло нарушение. По словам Цимошевича, он слышал звук вертолетов, которые пролетели в 200 метрах от его дома.

Он также предположил, что ситуация с вертолетами могла быть осознанным действием, однако не исключил, что произошедшее — случайность. При этом евродепутат отметил, что защита польского воздушного пространства имеет системные проблемы.